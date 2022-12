Neutraal maar tóch feestelijk: lipglossnagels zijn de nieuwste nageltrend Beeld Getty Images

Beauty

Neutraal maar tóch feestelijk: lipglossnagels zijn de nieuwste nageltrend

In deze feestelijke maand is het leuk om even extra uit te pakken met je nagels. Maar wat als je niet zo van de opvallende kleurtjes bent, maar toch iets anders wilt? Dan hebben wij de perfecte nageltrend voor je gevonden! Glanzende lipglossnagels zijn namelijk helemaal hip, en het fijne is: ze zijn hartstikke makkelijk zelf te doen.