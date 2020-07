Voor de niet-zo-warme-zomerdagen: déze jurk is helemaal hip

De zomer is volop aan de gang, waardoor we onze fleurigste en luchtigste kleding weer uit de kast kunnen trekken. Maar er zijn ook dagen waarop het weer allesbehalve zomers is, en we een modische en iets warmere oplossing moeten zoeken.

Een zomerjurk dragen als de temperatuur schommelt, is nog niet zo eenvoudig. De truc? Ga op zoek naar lang gebreid exemplaar. De jurk is helemaal een trend te zijn (waarvoor dank), en dan vooral de gestreepte variant.

Advertentie

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door SARAH LAMKIN (@girlnaflower) op 13 Mei 2020 om 12:46 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Amanda Woodward-Brown (@amandawoodwardbrown) op 30 Jun 2020 om 2:03 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sarah Czarnuch (@sarah_czarnuch) op 1 Jul 2020 om 2:14 (PDT)

Trui-jurk

Je kunt de lange gebreide jurk met een paar stoere sneakers dragen of je hoge laarzen (extra handig wanneer regen voorspeld is). Het resultaat is zomers doch warm. We hebben er een aantal voor je uitgezocht in de virtuele winkelrekken: