Nieuwe beautytrend: dit wil je weten over soap brows

En ja, daar bedoelen ze inderdaad zeepwenkbrauwen mee.

Volle wenkbrauwen

Zeepwenkbrauwen.. Eh wat? We horen je denken, maar eigenlijk is het zo gek nog niet. Wenkbrauwgel zorgt ervoor dat je wenkbrauwen in model blijven, maar wenkbrauwzeep geeft ze daarentegen een ‘feathery look’. Hierdoor lijken je wenkbrauwen extra vol en dik.

Zeep

Beauty influencers krijgen geen genoeg van de trend en ook grote cosmeticamerken gaan ermee aan de haal. Soap brows kun je maken met een zeepblok met glycerine of je koopt speciale wenkbrauwzeep bij de drogist of een cosmeticawinkel. Let wel op: normale zeep is eigenlijk niet bedoeld voor het gezicht en kan zorgen voor huidirritaties.

Zo doe je het

Het aanbrengen is simpel: maak het borsteltje nat met een face mist of water en wrijf deze over het zeepblokje. Zodra je de juiste hoeveelheid hebt, houd je het borsteltje tegen je wenkbrauwen en kam je daarmee de haren omhoog. Dit zorgt ervoor dat je wenkbrauwen vol ogen en dat de haartjes geen kant op kunnen.

Merken

Nieuwsgierig geworden? Dit zijn de fijnste merken voor soap brows:

Westbarnco Soap brows € 18,15



Anastasia Beverly Hills Brow Freeze € 24,99

Essence Brow Styling Soap Set € 3,39

Catrice Brow Fix Soap Stiling € 3,99

