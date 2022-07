Nieuwe beautytrend: zó draag je transparante eyeliner

De transparante eyeliner-trend is ideaal voor iedereen die van minimalistisch houdt.

Nieuwe beautytrend: de transparante eyeliner

Of het nu gaat om cat of smokey eyes: eyeliner is dé sleutel tot expressieve oogmake-up. Hoe donkerder je ogen zijn opgemaakt, hoe meer ze opvallen. Tot nu! Want de beautytrend invisible liner is juist voor types die niet te veel willen opvallen en oog (ha!) hebben voor detail.

Oogschaduw en concealer

Om de transparante eyeliner te creëeren heb je geen eyeliner, maar oogschaduw en concealer nodig. Zo werkt het: breng eerst een oogschaduwkleur naar keuze royaal aan op het gehele beweegbare ooglid én in de plooi. De kleur mag niet te licht zijn, anders valt je invisible liner niet op. Blend vervolgens de rand goed uit met een oogschaduwpenseel en zorg ervoor dat je naar boven uitvloeit tot aan je wenkbrauwen en de buitenrand van je oog.

Zo breng je de transparante eyeliner aan

Pak nu de concealer en gebruik een eyelinerpenseel met een zeer fijne punt om een beetje vloeibare concealer aan te brengen. Doe alsof je eyeliner aanbrengt, zodat er een driehoek ontstaat. Kleur de driehoek vervolgens níet in, maar laat ‘m open. Om de onzichtbare eyeliner perfect te laten zijn, hoef je de concealerlijnen alleen nog voorzichtig ‘blenden’. Tadaaaa!

Een eyeliner aanbrengen is voor de meeste mensen nog best een klusje. Beautyvlogger Susan heeft een paar tips:

Bron: Freundin.de