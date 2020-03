Dit is de nieuwe haarkleurtrend voor de komende lente

Toe aan een nieuw kapsel? Je kunt gaan voor een bob of een pony, of je gaat voor een totaal andere haarkleur. Voor de haarkleur van aankomende lente moet je wel wat lef hebben.

Deze lente houden we het niet bij blond en bruin, maar pakken we het wat gewaagder aan met “burnt orange”. Deze nieuwe haarkleur belooft de trend voor aankomend seizoen te worden. Deze haarkleur werkt op elke natuurlijke kleur en haarstijl, maar is wel een heel opvallende kleur. Durf jij het aan?

Advertentie

Dit bericht bekijken op Instagram 🔥🔥🔥 Hair @hairbyclynn #bluegeminihairstudio 💙 Een bericht gedeeld door Blue Gemini Hair Studio (@bluegeminihairstudio) op 4 Okt 2019 om 8:46 (PDT)

BEKIJK OOK: Zelf je haar verven? Zó voorkom je dat haarverf vlekt op je huid:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Popsugar.co.uk. Beeld: iStock