Je hebt misschien al eens gehoord van balayage. Dat is een haarverftechniek waarbij highlights uit de losse pols in je haar worden gezet in plaats van met folies. Dat zorgt voor een heel natuurlijk resultaat, maar deze nieuwe trend geeft een zowaar nóg natuurlijker effect.

Het heet ‘color melting’ en is precies wat je denkt dat het is: verschillende haartinten die als het ware met elkaar versmelten. Vaak wordt color melting gedaan in combinatie met balayage om het resultaat nog zachter te maken. In dat geval wordt eerst de balayage in het haar gezet en gaat er daarna nog een kleur overheen die precies tussen de donkerste tint en de kleur van de highlights in valt om de twee kleuren met elkaar te ‘verbinden’.

Libelle’s Willemina was zo dapper haar kapper de vrije hand te geven. In bovenstaande video zie je wat er toen gebeurde…

Iedere kleurtint

Dat zorgt voor een minder hard effect en oogt ook nog eens heel jong en fris. En nog meer goed nieuws: deze trend kan je eigenlijk toepassen met iedere kleurtint, zoals onderstaande foto’s bewijzen. Dus alléz hop, in galop naar de kapper!

Gold and brown #colormelting Een bericht gedeeld door Laura Piras (@laurapiras07) op 6 Sep 2017 om 5:52 PDT

Strawberry silver snow cones! 🍓🍑🍾What are some of your favorite metallic tones? Een bericht gedeeld door Los Angeles | Galaxy Hair (@chrissiearia) op 29 Aug 2017 om 10:18 PDT

Bron: Redbookmag. Beeld: Instagram