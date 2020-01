'Cloud nails' zijn dé nieuwe nageltrend om bij weg te dromen

Premium

Door zijn solovoorstellingen is acteur Huub Stapel (65) een soort huwelijksfluisteraar geworden. Toch heeft hij na een relatie van 42 jaar, een scheiding en een nieuwe liefde de wijsheid niet in pacht. “Soms vraag ik me ook wanhopig af: hoe nu verder?”

Moet je van elkaar houden om getrouwd te zijn? Vroeger niet per se, tegenwoordig liefst wel, maar het is er niet makkelijker op geworden sindsdien. Dat betoogt Huub Stapel (65) althans, die met Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus en MV2 al 2 solovoorstellingen over man-vrouwrelaties maakte. Zijn n