Bijna alle schoonheidsproducten zijn op een gegeven moment aan vervanging toe. Mascara gaat bijvoorbeeld 3 maanden mee, parfum zo’n 3 jaar. Wist je dat je stijltang ook een vervaldatum heeft?

Door deze 3 tekenen weet je dat het tijd is voor een nieuwe stijltang.

De platen zijn beschadigd

De makkelijkste manier om erachter te komen of je stijltang toe is aan vervanging, is door de platen eens goed te bekijken. Zitten er krassen op of zijn ze zelfs een beetje omhoog gekomen? Dan is het tijd voor een nieuwe tang. Of de platen omhoog zijn gekomen, kun je zien door te kijken naar de zijkant. Dit kan erg gevaarlijk zijn, omdat je haar ertussen kan komen.