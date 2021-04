Origineel: deze nieuwe tatoeagetrend eert onze rondingen

Tatoeages kunnen ware kunstwerken zijn. En er is nu wel een héle fijne tatoeagetrend gaande: de roll flower-tattoo. Oftewel: een tatoeage die de huidrollen eert.

De Amerikaanse tattoo-artiest Carrie Metz-Caporusso bedacht de roll flower-tattoo omdat ze vaak tatoeages zag die slanke lichamen accentueren. Waarom niet juist ook het vollere lichaamstype eren? Daarom kwam ze op het idee om bloemen zo te tatoeëren, dat de huidrollen deel zijn van het prachtige plaatje.

Metz-Caporusso zegt tegen het Amerikaanse tijdschrift Allure: “Ik denk dat wanneer je zoiets moois laat tatoeëren, of het nou op of rond een huidrol zit of niet, het je helpt om je goed te voelen over je lichaam. Ik hoop dat deze tattoo ooit zo normaal wordt als een enkeltatoeage en dat dik zijn een neutraal iets wordt, goed noch fout.”

Op de vraag of de tatoeages wel mooi blijven als je afvalt, heeft ze een treffend antwoord: “Die gedachte wil ik uitdagen. Ik wil niet dat mensen naar dikke mensen kijken als iets dat moet veranderen. En ik wil juist dat dikke mensen niet altijd het idee hebben dat ze moeten afvallen om iets waard te zijn. En dat ze naar hun lichaam kijken als lichaam, niets meer of minder dan dat.”