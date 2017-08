Au: deze nieuwste tattootrend lijkt ons bijzonder pijnlijk

Piepkleine tatoeages zijn helemaal in. Zo zagen we een tijdje geleden al de trend om ieniemienie tattoos achter je oor te zetten, of op je tenen. Maar ook déze plek leent er zich perfect voor, al is het wel behoorlijk pijnlijk…

Op Instagram zijn de zogenaamde ‘cuticle tattoos’ een ware trend aan het worden: tattoos op je nagelriemen dus! Mode- en beautybloggers stijlen hun getatoeëerde handen af met een knallend kleurtje nagellak en bijpassende ringen.

Kunstwerkjes

Je handen worden er hele kunstwerkjes van, maar een kleine waarschuwing voordat je eraan begint: je nagelriemen zijn erg gevoelig, dus het is behoorlijk pijnlijk om zo’n tattoo te laten zetten. Een tip voor wie dat niet aandurft: je kunt ook stickertjes kopen die hetzelfde effect geven.

#cuticletattoos #pride #rainbow #prettyhands #thankyou @claytondooleytattoos @truecustomcollective Een bericht gedeeld door Lily Sierra (@lilydalesierra) op 2 Aug 2017 om 10:52 PDT

Bron: Flair. Beeld: Instagram, Istock