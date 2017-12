Deze nieuwe trend met pailletten zagen wij niet aankomen

Mocht je nou zeker willen weten dat je niet te veel eet tijdens het kerstdiner, dan raden we je aan deze trend met pailletten even te bestuderen. Het ziet er prachtig uit, dat wel, maar heel praktisch is het niet.

Make-upartiesten hebben de pailletten namelijk herontdekt. Niet voor je ogen of in je haar, maar voor op je… mond. Spectaculair, zouden wij het effect willen noemen, maar oordeel vooral zelf:

Een bericht gedeeld door Donna Ganley (@donna_dgmakeup) op 20 Okt 2017 om 5:50 (PDT)

Een bericht gedeeld door J A C K I E ☾ (@jackieoh6) op 30 Sep 2017 om 4:32 (PDT)

Een bericht dat is gedeeld door @lasharibeauty op 15 Dec 2017 om 3:04 (PST)

Een bericht gedeeld door AJA LORIN 🌟 (@ajalorin) op 20 Dec 2017 om 4:03 (PST)

Een bericht gedeeld door Buy Now. Pay Later! 💄💋 (@lipstickempirecosmetics) op 6 Dec 2017 om 8:36 (PST)

Elke dag de leukste berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor een van onze nieuwsbrieven!

Bron: Metro UK. Beeld: iStock