Er is een nieuwe wenkbrauwtrend en zó doe je het

Op Instagram is deze nieuwe wenkbrauwtrend een grote hit. Het wordt ook wel the brow contouring trend genoemd en het houdt in dat je wenkbrauwen perfect afgestemd worden op je gezichtsvorm. Wie wilt dat nu niet?

Door je wenkbrauwen aan te passen aan je gezichtsvorm kun je gelijk je ogen extra accenturen, je neus optisch smaller doen lijken en je hele gezicht een lift geven. Klinkt ideaal toch? Bovendien past de trend bij iedereen, ongeacht de vorm van je wenkbrauwen of je leeftijd.

Natuurlijk

Het idee achter the brow contouring trend is dat je door verschillende producttinten te gebruiken je dimensionale wenkbrauwen kunt creëeren. De meeste mensen zijn positief over deze nieuwe trend omdat je wenkbrauwen er zo mooi, netjes en perfect in vorm uitzien. Je wenkbrauwen hebben strakke randen, fijne uiteindes en het accent ligt voornamelijk op de boog, die een natuurlijk vorm aanhoudt. Dit alles kun je al in drie stappen bereiken:

1. Ombre

Je begint met het kleuren van je wenkbrauwen. Creëer een ombre-effect door aan de binnenkant licht te beginnen om vervolgens je wenkbrauw steeds donkerder te maken. Het klinkt overdreven, maar zoals op de foto’s en video’s hieronder te zien is, bereik je zo juist een heel natuurlijk effect. Kies niet een te donkere kleur en kijk een beetje naar je eigen haarkleur.

2. Punt

Zorg dat je in een nette punt eindigt en niet een streepje. Door in een punt te eindigen leg je nog meer accent op je wenkbrauw en zorg je voor een liftend resultaat.

3. Highlighten

Door aan het eind met een concealer langs de randjes te gaan, zorg je ervoor dat jouw wenkbrauwen nóg meer opvallen doordat je diepte creëert. Hierdoor lijken je ogen groter. Probeer wel goed te doseren, anders gaat het er juist weer onnatuurlijk uitzien.

Wil jij ook graag the brow contouring trend uitproberen. Met de producten hieronder wordt het sowieso een succes:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Flair.be. Beeld: iStock