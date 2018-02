Aan deze nieuwe wenkbrauwtrend moeten we toch even wennen

Onderschat nooit de kracht van een goede wenkbrauw. Het geeft je expressie en de juiste vorm werkt optisch bijna als een facelift. We moesten dus toch even achter onze oren krabben toen we deze wenkbrauwtrend onder ogen kregen…

De nieuwste trend in beautyland: de fishtail-wenkbrauw. Dat is een wenkbrauw waarbij de uiteindes overlopen in de vorm van een, inderdaad, vissenstaart. Het idee komt van visagist van Stefan, die geïnspireerd raakte door een model met een litteken door haar wenkbrauw. Hij bedacht daarom een eh, iets dramatischere variant van de wenkbrauw. Huda Kattan, een bekende Instagram influencer, pakte de look op en in mum van tijd was een nieuwe trend geboren. Instagram overspoelt met meiden die zichzelf een fishtail-wenkbrauw hebben aangemeten, maar wij laten deze trend toch even aan ons voorbijgaan…

Bron en beeld: Instagram.