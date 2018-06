Nieuwe bikini nodig? Dít is de nieuwste badkledingtrend

De vakanties komen er weer aan dus daar moeten we ook een beetje onze garderobe op aan gaan passen. Een strandvakantie op de planning? Dan mag een nieuwe bikini natuurlijk niet ontbreken. Durf jij de nieuwste badkledingtrend aan?

De nieuwste trend voor op het strand en aan het zwembad is namelijk huidkleurige badkleding. De grote sterren werden er al mee gespot en nu zijn de items ook in verschillende collecties terug te vinden.

Opvallen

Het gekke aan deze badpakken en bikini’s is natuurlijk wel dat het op het eerste gezicht lijkt alsof je niets draagt. Jij weet natuurlijk wel dat je niet naakt over het strand loopt, maar wij zijn er nog niet helemaal uit of dit nou de manier is om op te vallen op het strand.

Liever een ander model? Misschien dat je jezelf in een van deze items wel op het strand ziet liggen:

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.