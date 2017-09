Apart: de nieuwste haartrend is gebaseerd op een edelsteen

Altijd al dezelfde haarkleur gewild als een steen? Waarschijnlijk niet, maar het is mooier dan je denkt.

De nieuwste haartrend is namelijk gebaseerd op een edelsteen. He gaat om de kleur ‘carneool’ of kornalijn, dat eigenlijk een beetje bruinrood is en qua tint doet denken aan de herfst.

Lekker licht

Haarexperts zeggen dan ook dat dit dé kleur wordt voor dit najaar. Dus wil je helemaal hip zijn dan laat je je lokken in een koperen tint kleuren. Je kunt de punten van je haar eventueel wat lichter houden voor een speels effect. Ook mooi: je uitgroei juist wat donkerder verven.

En? Is het iets voor jou?

Im feeling those fall vibes with this color melt. I just love doing hair 😍🍁🍂 Een bericht gedeeld door Shaunna Ringer (@luxuriously_bold_hair) op 2 Sep 2017 om 12:49 PDT

#redorangehair #kcmohairstylist #hair #kchairstylist #hairdone #hairbyemilymae #overlandparkhairstylist #kcmo #pravanna Een bericht gedeeld door Emily Rice (@hair_byemilymae) op 30 Jul 2017 om 10:08 PDT

#newhaircolor #paulmitchellcolor #balayage #redorangehair #copperhair #ghdwaves #hairdresser #lovemyjob❤️ #zdravekrasnevlasy #kadernikzlin Een bericht gedeeld door Pančochová Marcela (@marcelapancochova) op 9 Jun 2017 om 10:07 PDT

Dit is de edelsteen:

Bron: HLN. Beeld: iStock