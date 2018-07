De nieuwste jeanstrend is er eentje waar we helemaal ondersteboven van zijn

Skinny jeans, jeans met wijde pijpen, boyfriend jeans: je zou denken dat we onderhand alles wel een beetje gehad hebben. Maar nee, het kan toch nog net een stapje gekker.

Er is namelijk een nieuwe jeanstrend gesignaleerd waar wij letterlijk van ondersteboven zijn. Nee, geen grote gaten in de pijpen, maar je broek ondersteboven dragen lijkt de nieuwe jeanstrend te zijn. Niet echt natuurlijk, want dat zou een beetje onhandig zijn, maar een Amerikaans jeansmerk bedacht broeken waarbij de zakken en lussen aan de onderkant van de broek zitten.

Prijskaartje

Een opvallend kledingstuk heeft vaak een opvallend prijskaartje en dat is bij deze trend ook het geval. Het merk vraagt 385 euro voor een korte broek en nóg meer voor een lange variant. Toch maar even verder kijken?

@alyssainthecity in the “Nancy” shorts Een bericht gedeeld door CIE Denim (@ciedenim) op 27 Jun 2018 om 12:43 (PDT)

