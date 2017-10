Bij deze nieuwste tattootrend maakt een vergissing niet meer uit

Tatoeages: als je er eenmaal voor kiest kun je niet meer terug… Dát lijkt nu te veranderen.

Dan kun je je broer nog eens je tatoeage laten kiezen (zie video).

Plaktattoos zijn namelijk helemaal hip. Niet de kindertatoeages van piraten en prinsessen die je bij ijsjes of snoepjes krijgt, maar een heuse volwassen variant. Deze tatoeages lijken echt, maar zijn plakplaatjes. Handig voor als je niet helemaal zeker weet of je een tatoeage voor altijd wel ziet zitten.

Geur

Van die plaktatoeages zijn dan weer veel verschillende varianten. De gekste: plaktattoos met geur. Dit zijn tatoeages van het Amerikaanse bedrijf Tattly in de vorm van een boeket die dan ook echt naar bloemen ruiken. Wij kunnen ons daar niet zoveel bij voorstellen, maar deze plaktatoeages vinden we dan in ieder geval heel leuk om te zien.

Just Breathe 🌫 . special thanks to the talented @blackjagmtl for offering me this gorgeous #temporarytattoo! 〰💞 #jaguatattoo #mtl . pc: @jotamakuro Een bericht gedeeld door christine (@qwisteen) op 10 Okt 2017 om 10:02 PDT

Bron: Flair.be. Beeld: Instagram.