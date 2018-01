Dít is de nieuwste UGG-trend (en het is nogal opvallend)

Of je houdt ervan óf je vindt ze spuuglelijk. Maar iederéén kent ze, de iconische UGG-laarzen, dat is een ding dat zeker is.

Maar nu is er een nieuwe trend. Want UGG komt met een compleet nieuwe variant op de simpele laars met nepbont.

Nieuwe mode

Tadaa, we hebben het over zogeheten over-the-knee laarzen. Ofwel; laarzen die zo hoog zijn dat ze tot over je knie komen. En jawel, het is en blijft wél het traditionele UGG-model. Maar dan extra extra lang. Ze zijn vanaf dit najaar te koop en zullen tussen de 245 euro en de 1100 euro kosten. Elk model is net even anders en daardoor verschilt de prijs per paar.

Zó zien ze eruit:

And then there are these:#ThighHighUggs

Y/Project & @UGG teamed up for a new collection.

The capsule includes slouch, over-the-knee, layered knee-length and Ugg slides.

Cost? $270-$1400

What are your thoughts? pic.twitter.com/6f3c1PjuWQ — Amanda Russo (@Amanda_Russo12) 18 januari 2018

Nog een trend: metallic sneakers. Hier vind je de leukste:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Elle. Beeld: iStock