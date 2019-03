Wat je nooit moet doen wanneer je je wenkbrauwen epileert

Je wenkbrauwen epileren doe je waarschijnlijk omdat je de boel een beetje netjes en strak wilt hebben boven je ogen. Om dat voor elkaar te krijgen is er één ding wat je vooral níet moet doen.

En dat is de verkeerde spiegel gebruiken.

Uitvergroot

Sania Vucetaj is oprichter van Sania’s Brow Bar in New York en expert op het gebied van wenkbrauwen. Zij raadt vrouwen af een spiegel te gebruiken waarvan de ene zijde ‘normaal’ is en de andere zijde alles flink uitvergroot. Je kent ze vast, die spiegels waarin je elke porie en elk verdwaald haartje ziet.

Obsessie

En dat is gelijk de reden dat je deze niet zou moeten gebruiken: doordat je alles zo goed ziet, raak je geobsedeerd door elk detail en heb je geen oog meer voor het gehele plaatje. Daardoor pluk je snel te veel of het verkeerde haartje weg. Wat je juist wel zou moeten doen? Een gewone spiegel gebruiken en om de paar haartjes even afstand nemen, zodat je het hele plaatje ziet.

Bron: Pure Wow. Beeld: iStock