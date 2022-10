Nooit meer de verkeerde maat: 6 stappen naar de perfect passende bh

Lingeriemerk PrimaDonna ontwikkelde een zes stappenplan waarmee je kunt checken of jouw bh de goede maat heeft. Tijd om eens even flink door die kast te gaan en weg te gooien wat écht niet (meer) past.

Stap 1: de rugband

De rugband van een bh zorgt voor 80 procent voor steun. Als hij omhoog komt, heb je waarschijnlijk een kleinere maat nodig. En als hij snijdt, heb je waarschijnlijk een maatje groter nodig.

Tip: Maak je bh op het middelste haakje vast en kijk of je drie vingers onder de sluiting kunt steken. Als dat lukt en de rugband niet omhoog komt als je je armen optilt, heb je de juiste bh-maat gevonden.

Stap 2: de beugel

De beugel moet vlak tegen je ribben liggen, zonder te snijden en moet bovendien de borsten volledig omsluiten.

Stap 3: de cup

Als je bh perfect past, ligt het middenvoor vlak tegen je borstbeen. Als de cups ruimte over hebben of als de stof rimpelt en plooit, probeer dan een kleinere cupmaat. Of probeer een ander bh-model dat beter bij de vorm van je borsten past.

Stap 4: niet te klein?

Ligt de bovenkant van de cups vlak tegen je borsten en is de stof glad en niet gerimpeld? Zo ja, dan draag je de juiste bh-maat. Als de zijkanten van je bh snijden of als je borsten aan de bovenkant of aan de zijkanten buiten de bh vallen, is je bh te klein.

Stap 5: de bandjes

Wist je dat de bandjes slechts 10 procent van de steun van een bh leveren? De bandjes moeten comfortabel aanvoelen op je schouders zonder te knellen of in je huid te snijden. Tip: verstel de bandjes tot je twee vingers tussen het bandje en je schouder kunt steken.

Stap 6: hoe voel je je?

Hoe voel je je in je bh? Als je de stappen van onze pasvormtest hebt doorlopen, is het nu tijd om na te denken over hoe je je voelt in je lingerie. De juiste maat is belangrijk, maar ook de pasvorm, het materiaal en de algehele look!

Dat je ene borst net een tikje groter is dan de ander, of zelfs een cupmaat verschilt, is heel normaal. Maar het kan wel lastig zijn met het vinden van een goed passende bh. De expert legt uit:

Bron: PrimaDonna