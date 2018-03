Op deze manier laat je nooit meer lippenstift achter op je glas

Elke vrouw herkent het wel: nadat je een slokje van je drankje hebt genomen zit je lippenstift op je glas. Zo’n mondafdruk op je glas is op zich niet erg (je herkent tenminste je eigen glas terug!), maar je wil natuurlijk dat die lippenstift gewoon blijft zitten waar ‘ie hoort.

Gelukkig zijn er een paar manieren waardoor je dit heel gemakkelijk kunt voorkomen. Zo laat je geen lippenstiftafdruk achter op je glas:

1. Gebruik een tissue

Nadat je lippenstift hebt aangebracht, hap je even in een tissue. Dit wist je misschien al, maar als je dit ook doet voordat je wat gaat drinken blijft de lippenstift zeker niet meer op je glas zitten.

2. Lik je lippen

Voordat je een slok neemt kun je ook gewoon even snel je lippen likken. Doordat je lippen dan een beetje nat zijn blijft de lippenstift niet op het glas zitten. (extra tip: doe het niet té opvallend in een groep)

3. Lik je glas

In plaats van je lippen te likken kun je ook gewoon even snel je glas likken. Ook dit zorgt ervoor dat je geen mondafdruk achterlaat. Let natuurlijk ook hier even op dat niemand dit ziet want het is nou niet het charmantste gezicht als iemand het ziet. Je kan je glas natuurlijk ook even nat maken met water (als je je hier comfortabeler bij voelt).

4. Lippenstift op de juiste manier aanbrengen

Zorg er gewoon voor dat je je lippenstift op de goede manier hebt aangebracht zodat deze heel lang blijft zitten. Voor iedereen geldt hier een andere manier voor. Zoek op bijvoorbeeld YouTube jouw ideale lippenstift look.

Met deze tips hoef je je geen zorgen meer te maken over je lippenstift en kan het weekend niet snel genoeg beginnen. Cheers!

