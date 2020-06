Online shoppen heeft ontelbaar veel voordelen. Zeker nu voelt vanachter een schermpje een nieuwe outfit bij elkaar klikken ontspannender dan de winkelstraten afschuimen.

Maar toch kleeft er ook een groot nadeel aan online shoppen: je weet nooit zeker of je de goede maat te pakken hebt. Vaak moet een pakketje dan toch retour, wat weer ten koste gaat van het milieu (en je tijd). Uit onderzoek blijkt dat 70% van de bestelde artikelen retour wordt gestuurd.

Meetlint

Het Belgische bedrijf Shavatar heeft daar iets op bedacht. Ze ontwikkelden een tool waarbij je een 3D-versie van jezelf kunt ontwerpen. Dat betekent even met een meetlint aan de slag, maar vervolgens is de kans dat je ooit nog de verkeerde maat bestelt een stuk kleiner. Je vult de omtrek van je taille, buste en heupen in. Ook geef je je leeftijd, lengte, gewicht en cupmaat door.

50 kledingmerken

Het fijne is dat inmiddels al meer dan 50 kledingmerken meedoen. Het komt immers nogal eens voor dat een maat 38 van een Zweedse kledingketen een stuk anders valt dan dat van een Spaanse. Onder meer Levi’s, Zara en H&M doen mee. Het idee is dat je in de toekomst ook het kledingstuk kunt bewonderen op je eigen 3D-model. Zo kun je meteen zien hoe lang bijvoorbeeld een jurk valt. Maten bij elkaar… shoppen maar!

