Déze noten eten zouden 'rimpels' kunnen verzachten

Een dagje ouder worden is heus zo erg nog niet: het is namelijk heel mooi als dat je gegeven is. Maar het liefst worden we wel wat ouder zónder al te veel rimpels.

Nou, daar lijkt nu een oplossing voor te zijn, voor al die lijntjes in ons gezicht.

Vergeet het smeren met peperdure crèmes, want het eten van amandelen zou huidveroudering tegengaan. Deze noten zouden zelfs rimpels die je al hebt kunnen herstellen. Amerikaanse wetenschappers beweren dat een goede portie amandelen eten de huid in goede conditie kan krijgen. Ze bevatten namelijk vetzuren, polyfenolen en andere fyto-chemicaliën met antioxiderende eigenschappen.

Lekker jong

Dat klinkt ingewikkeld, maar deze stofjes beschermen je tegen de beschadiging van je huidcellen. Uit onderzoek blijkt dat de rimpels van vrouwen die elke dag veel amandelen aten minder breed waren. Hiervoor aten de vrouwen maar liefst 16 weken lang veel amandelen. Zeker 20 procent van wat ze elke dag aten, bestond uit amandelen. Zelfs het bindweefsel onder de huid verbeterde dankzij dit speciale ‘dieet’ – zeker in vergelijking tot vrouwen die helemaal geen amandelen aten.

Bron: Margriet. Beeld: iStock