Waarom het slim is om nú alvast je outfit voor de kerstdagen te kopen

Als je wacht tot december met het inslaan van je feestgarderobe, dan heb je een grote kans dat al het leuks uitverkocht is. Daarom is oktober de beste maand om je kerstoutfits bij elkaar te sprokkelen.

En wij weten precies wat er leuk is dit jaar.

Pak maar uit

Ga voor zwart, zilver of goud en hou je niet in wat de glitters en pailletten betreft. Het mag best over de top. Feestelijk is de boodschap en daarbij mag je best uitpakken. Denk aan broekpakken met glitters of zwarte colberts met pailletten.

Maar ook zijn gouden of zilveren jurkjes helemaal leuk – het liefst met een hoge laars eronder en géén panty. Ben je helemaal de hipste aan de kersttafel.

Wees er op tijd bij en scoor nu alvast die fijne feestoutfits:

Beeld: iStock