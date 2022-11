Oeps! Waarom je in het vervolg beter niet het snoer om je föhn kunt wikkelen Beeld Getty Images/iStockphoto

Oeps! Waarom je in het vervolg beter niet het snoer om je föhn kunt wikkelen

Hij staat voor je klaar als je er goed wilt uitzien. Hij verlost je van de kou in je nek na het wassen van je haar en krijgt iedere pony of eigenwijze pluk onder controle. Dat is wat waard, toch? Daarom is het beter om in ruil voor zijn trouwe dienst voortaan niet meer het snoer (strak) om je föhn te wikkelen.