Scheren kun je leren: dit is de beste manier om je oksels te ontharen

Waxen, laseren, scheren: er zijn een hoop verschillende manieren om je oksels te ontharen. Als jij die laatste optie gebruikt, dan is de kans groot dat je dat al jaren verkeerd doet.

Wij leggen je uit hoe het wél moet.

Als we je vragen hoe jij je oksels scheert, dan is de kans groot dat je antwoordt dat je maar wat doet. Een scheermesje, een beetje scheerschuim en dan een beetje van boven naar beneden bewegen. Schuldig? Zo moet het dus niet! Sterker nog, daar kun je ingegroeide haartjes en een geïrriteerde huid van krijgen.

X-patroon

Dermatoloog Alicia Barba vertelt over een bepaalde techniek voor het scheren van je oksels. En maak je geen zorgen: die is hartstikke simpel. En vooral effectief: hiermee zijn ingegroeide haartjes en irritaties namelijk verleden tijd. Het geheim? Een X-patroon.

Gladder dan glad

Dit moet je doen: gooi je arm in de lucht en trek met je tegenovergestelde hand de huid van je oksel strak. Scheer je oksel vervolgens niet van boven naar beneden in rechte lijnen, maar scheer in een X-patroon. Volgens dermatologe Alicia Barba voorkom je daardoor niet alleen allerlei ellende, maar zo krijg je ook nog eens het gladste resultaat.

Waarom werkt dit?

De dermatologe vertelt waarom dit de oplossing is: “Hoewel de haren op je armen of benen de neiging hebben om in dezelfde richting te groeien, groeit het haar onder je armen in verschillende richtingen. Door in een X-patroon te scheren, grijp je meer haartjes tegelijkertijd waardoor je ook minder vaak over hetzelfde gebied moet scheren en je minder kans loopt op irritatie”, aldus Alicia. Ga jij het vandaag onder de douche proberen?

Bot scheermesje? Zó krijg je ‘m razendsnel weer scherp:

Bron: Goedgevoel. Beeld: iStock