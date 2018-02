Olympische atletes starten ontzettend leuke nagellaktrend

We zien de Olympische atletes voor het grootste gedeelte natuurlijk alleen in hun wedstrijdtenues of trainingspakken. En zeg nou zelf, dat is best wel saai.

Dat moeten een boel Olympische atletes zelf ook gedacht hebben. Ben je misschien in het dagelijks leven dol op make-up of je mooi aankleden, loop je praktisch alleen maar rond in je gesponsorde outfit. Saai!

Het enige wat je dan eigenlijk goed en met veel aandacht kunt doen, is je nagels. En aan de foto’s van de Winterspelen te zien, hebben Olympische atletes uit verschillende landen elkaar aangestoken met een hartstikke leuke nageltrend.

Ook onze eigen Oranje toppers Irene Schouten, Ireen Wüst en Antoinette de Jong doen eraan mee. Wat die trend precies inhoudt? Kijk zelf maar:

Hierboven laat Antoinette de Jong haar vaderlandsliefde blijken met oranje nagels, afgewisseld met nagels met het logo van deze Winterspelen. En mede-schaatser Irene Schouten laat het nog even wat beter zien aan de camera. Zij koos voor oranje én rood-wit-blauwe nagels.

Olympisch kampioen Ireen Wüst hield het bij alleen rode, witte en blauwe nagels.

Maar ook Olympische atletes uit andere landen doen mee, zoals achtereenvolgend curlers curlers Eve Muirhead (onder) en Anna Sloan (boven, beide uit Groot-Brittannië), snowboarder Aimee Fuller (Groot-Brittannië) en kunstschaatser Valentina Marchei (Italië). Met vlaggen en kleuren van hun eigen land dan.

So who had the best Olympic themed nails in today’s curling match? @annasloan1 top pic or @evemuirhead bottom pic 🤲 🤔#WeAreTheGreat #lovecurling pic.twitter.com/uu8LyyrNNz — Team GB (@TeamGB) 14 februari 2018

