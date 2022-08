Om op te eten: glazed donut nagels is dé nagellaktrend van het moment

We vertellen je er hier meer over.

Wat zijn glazed donut nagels?

Glazed beauty is op dit moment echt een dingetje: hoe glanzender, hoe beter. Dit is niet alleen toepasbaar op je huid, maar dus ook op je nagels. Deze nagellaktrend werd voor het eerst bij Hailey Bieber gespot en is sindsdien niet meer van Instagram weg te denken. Glazed donut nagels hebben een pure kleur en glanzende afwerking, waardoor ze vergeleken worden met geglazuurde donuts:

Hoe creëer je zelf glazed donut nagels?

In de vele tutorials op Instagram zien we dat je als eerste een zachte, witte nagellak moet gebruiken. Wanneer die is opgedroogd, ga je verder met een topcoat. Om die mooie, glanzende finish te creëren, doe je als laatste stap nog wat chrome-poeder over de topcoat. Dit poedertje kun je voor minder dan 3 euro bij de Douglas kopen.

Mocht je nu niet zoveel zin hebben om met drie verschillende producten aan de slag te gaan, dan hebben wij goed nieuws voor je. De Hema biedt namelijk sinds een tijdje een kant-en klare oplossing aan in de vorm van deze nagellak:

Bron: Instagram