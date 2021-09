‘Omakleding’ is dé trend van dit najaar: zo draag je het stijlvol

Zó draag je ‘granny chic’ op een stijlvolle manier.

Terug naar toen

Dit najaar mag het allemaal lekker oubollig. Van bloemetjesjurken tot gebreide spencers en gehaakte vesten: het kan en mag allemaal. Na jaren van doorsnee fast fashion, is er nu een omslag en wordt vintage helemaal en vogue. Ook zijn de zelfgemaakte spullen op platform Etsy, zoals sieraden, bijzonder gewild.

Granny style

Bij deze granny style lijkt het alsof je voor je outfit in de kast van je grootmoeder bent gedoken en je je in haar kleding gehuld hebt. Items die niet mogen ontbreken, zijn onder andere grove loafers met een kanten sokje, spencers, gebreide vesten en bloemenrokken.

Duurzame trend

Modeontwerpster en presentatrice Nikkie Plessen vertelt bij RTL Boulevard: “Het is iets wat je ook veel bij de jonge generatie ziet, ook omdat het duurzaam is om kleding van je grootmoeder te dragen. Dat maakt het passend bij deze tijd. Kies bijvoorbeeld voor grote brillen, langere rokken tot over de knie en veel laagjes om het helemaal van nú te maken. Het omagehalte in je look is blijvend.”

Bron: RTL Boulevard, Pinterest