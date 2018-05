Deze onderbroeken kun je weken dragen zonder ze te wassen

Ondergoed meerdere dagen achter elkaar dragen zonder ze te wassen. Het klinkt niet echt smakelijk. Toch beweert een Deens merk dat ze onderbroeken hebben uitgevonden die je weken achtereenvolgend kunt dragen.

Zónder ze te wassen en zonder dat je gaat stinken.

Bacteriën

Vier jonge mannen van het merk Organic Basics hebben deze uitvinding bedacht. Niet omdat ze lui zijn, maar omdat het goed is voor het milieu. Door minder te wassen bespaar je natuurlijk veel water en energie. De slips, T-shirts en sokken zijn geïmpregneerd met ‘SilverTech 2.0’. Deze stof zou ervoor zorgen dat 99,9 procent van alle bacteriën wordt gedood. Hierdoor ontstaan er volgens de inventieve mannen geen vieze geurtjes en hoef je ‘m dus wekenlang niet te wassen.

Duurzaamheid

Bovendien zijn alle materialen die ze gebruiken voor de onderbroeken, shirts en sokken volledig recyclebaar. “Het werkt, je kunt ons ondergoed veel langer dragen voordat je ze gaat wassen. Je bespaart tijd en geld, terwijl we het verbruik van water en energie verminderen”, vertelt Mads Fibiger, mede-eigenaar van Organic Basics. “We willen met deze collectie laten zien dat het mogelijk is om geweldige producten te maken tegen een redelijke prijs met honderd procent duurzaamheid.”

Koopje

Organic Basics heeft wereldwijd nu zo’n 200.000 producten verkocht aan ongeveer 50.000 klanten. Echt goedkoop is het ondergoed niet. Voor twee vrouwenslips betaal je ongeveer 47 euro. Maar hé, dan kun je er ook lang mee vooruit. En doordat je ze zo weinig hoeft te wassen, heb je er ook niet veel nodig.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Instagram

