Hoe oud je ook bent, we hebben allemaal weleens last van een onderhuidse puist. Het vervelendst is dat ze veel pijn kunnen doen en dat je ze niet zomaar kunt uitknijpen.

Last van zo’n nare, onderhuidse knoeperd? Dit kun je er tegen doen:

Advertentie

Niet knijpen

Het spreek voor zich, maar een onderhuidse puist moet je niet uitknijpen. Doordat de puisten zich niet op het huidoppervlak bevinden, zijn ze soms onmogelijk om uit te knijpen. Als je dit toch probeert wordt het alleen maar roder en kan het zelfs gaan ontsteken. In het ergste geval maak je de huid kapot en laat je een litteken achter. Gewoon van afblijven dus en wachten tot de puist verdwenen of rijp is.