Best bizar: deze behandeling smelt (!) je onderkin weg

Een onderkin ben je liever kwijt dan rijk – let’s be honest. Baal je inderdaad van het buideltje onder je kaak, maar vind je een liposuctie te ver gaan? Ha, dan hebben wij nieuws voor je.

Een nieuwe behandeling genaamd Kybella, die zich expliciet focust op het vet in een onderkin, is namelijk booming in Amerika. Het zal dan ook niet lang meer duren voordat de behandeling overvliegt naar Nederland. Maar eh, is het wel safe en betrouwbaar? En zou onze beautyvlogger Susan het aandurven?

Beautyvlogger Susan ondergaat in bovenstaande video een behandeling om jonge handen te krijgen. Hoe? Ze krijgt hyaluronzuur ingespoten…

Deoxycholzuur

2 jaar geleden ontdekten dermatologen dat je met een injectie van deoxycholzuur plaatselijk vetcellen kunt afbreken, vooral in de onderkin. De behandeling moest eerst alleen nog goedgekeurd worden door de Amerikaanse Food And Drug Administration (FDA). Da’s inmiddels gebeurd en er is ook uitgebreid onderzoek gedaan naar het effect van de behandeling, waar positieve resultaten uit kwamen. En nu krijgt de ene na de andere cosmetische arts een onderkin onder z’n neus om te injecteren.

Zusje van botox

Kybella is een alternatief voor liposuctie, en lijkt een beetje op botox. Je krijgt namelijk injecties in je onderkin gespoten met deoxycholzuur. Dit zuur is een synthetische vorm van hetzelfde zuur dat in je lichaam bestaat. Het vernietigt vetcellen, die vervolgens door je lichaam worden afgevoerd. Je zou zo’n 2 tot 6 behandelingen van ongeveer 25 injecties moeten ondergaan om het ultieme resultaat te bereiken. En als dat vet eenmaal weg is, blijft het weg, belooft de behandeling.

Pijn?

Klinkt mooi op papier, maar werkt het ook écht? De Amerikaanse journaliste Lindsey Hunter Lopez nam de proef op de som. Voor de behandeling kreeg ze wat verdovende crème opgesmeerd. “Ik voelde iedere naald naar binnen gaan, maar het was geen ondraaglijke pijn. Als ik een bevalling heb overleefd, kan ik hier ook mee dealen. Het voelde wat branderig toen het spul zijn werk deed.”

Na 2 behandelingen en enkele weken herstel, ziet Lopez inderdaad dat haar onderkin geslonken is. “Maar” zegt ze, “ik besef me nu dat ik niet eens zo’n onderkin hád. Misschien is dat ietwat hangende vel onder mijn kin normaler dan ik dacht, en niet de onderkin waar ik het voor aan zag.”

Goedkoper dan liposuctie

Wat kost dat dan, zo’n Kybella-behandeling? Zo tussen de 800 (717 euro) en 1.400 dollar, weet Lopez te vertellen. En dat scheelt toch wel: voor een liposuctie moet je tussen de 2.000 tot 5.000 dollar neertellen. De behandeling zou ook flink wat mannen trekken. Want ja: een onderkin is genderless.

Risico

Kybella is niet helemaal zonder gevaren. Als de injectie bijvoorbeeld een zenuw raakt in je kaakstreek, kan dat gedeelte verlamd raken. Dit is bij het testen van de behandeling bij 4 procent voorgekomen. Als het je al gebeurt, zou je even rondlopen met een scheve lach – die verlamming is tijdelijk, verzekerde de arts die Lopez behandelde.

Zou Susan het doen?

Uiteraard waren we benieuwd hoe onze durfal beautyvlogger Susan over deze onderkin-behandeling denkt. Zou zij het durven? “Ja, ik zou dat zeker wel willen proberen”, vertelt ze. Zelfs met het bovengenoemde risico in haar achterhoofd. Toch raadt ze jou iets anders aan.

Zelf heeft Susan haar buikvet laten bevriezen bij Coolsculpting Center. Ze snapt namelijk dat de injecties wat eng kunnen klinken en je het risico van tijdelijke verlamming niet wilt nemen. “Je kunt met coolsculpting je vetten bevriezen en dat is zonder injectables.” Susan adviseert vooral om te doen wat goed voelt. “Voel je je er fijn bij en denk je dat je er zelfverzekerder door wordt? Dan zou ik het zeker doen.”

Helaas: niet voor lovehandles

Momenteel wordt onderzocht of Kybella voor meer dan alleen je onderkin gebruikt kan worden. Wat dacht je van je kipfiletjes, die vethoopjes onder je bh en boven je knieën? Opnieuw moet er afgewacht worden of de FDA deze behandelingen goedkeurt. Zeker is in ieder geval al wel dat Kybella niet op bijvoorbeeld je buik uitgevoerd kan worden: daar zou je teveel naalden voor nodig hebben. En lek als een mandje, is natuurlijk niet het beoogde resultaat.

De beste berichten van Libelle dagelijks in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de Daily Update!

Bron: The Atlantic. Beeld: iStock