Onderzoek 'Radar' wijst uit: wimperserum kan déze heftige gevolgen hebben

Het afgelopen jaar werden wimperserums steeds populairder en vooral het serum van Kruidvat was een grote hit. Het maakt je wimpers langer, maar helaas heeft het ook andere heftige bijwerkingen.

Een wimperserum smeer je op de rand van je ooglid en doet vervolgens zijn werk. Een paar maanden later zie je al een groot verschil: je wimpers zijn voller én langer. De foto’s die mensen deelden voor en na het gebruik van het serum waren een grote hit, maar toen waren de heftige bijwerkingen nog niet bekend.

Medicijn

Het bekende SuperLash Serum van Kruidvat is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoritieit zelfs uit de winkels gehaald. Niet voor niets, blijkt uit onderzoek van het programma ‘Radar’. Zij spraken met mensen die last kregen van geïrriteerde ogen en bij een andere gebruiker veranderde zelfs de kleur van haar ogen van groen naar bruin. Dat zou volgens ‘Radar’ allemaal te maken hebben met de prostaglandinen die in de serum zitten. Het geneesmiddel Bimatoprost, dat deze stof bevat, is ontwikkeld als medicijn voor oogdrukaandoeningen, maar bij toeval werd ontdekt dat ook de wimpers hier sneller van gaan groeien.

Alternatief

Toen de bijwerkingen van deze stof bekend werden, is er door de Europese Commissie een waarschuwing gegeven. De fabrikanten hebben Bimatoprost toen uit de producten gehaald. Kruidvat kon daarnaast ook nog eens rekenen op een boete van de NVWA en het product moest uit de schappen gehaald worden omdat cosmetische producten geen medicijnen mogen bevatten. Daarmee is volgens reacties in het televisieprogramma niet alles opgelost. Ook de stoffen die nu nog in de serums gebruikt worden, kunnen dezelfde of zelfs nog heftigere bijwerkingen hebben. Zo zegt een oogarts tegen ‘Radar’: “Er worden nu stoffen gebruikt in wimperserums, waar geen onderzoek naar is gedaan. Dat is misschien nog wel kwalijker.”

De hele aflevering met het item over de wimperserum kun je hier bekijken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Radar.nl. Beeld: iStock.