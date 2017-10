Ongemakkelijk moment voor Deense prinses Mary op mode-evenement

Deense kroonprinses Mary was vrijdagavond aanwezig bij een officiële mode-evenement in de hoofdstad Kopenhagen.

Ze droeg voor de gelegenheid een lange jurk met een barokprint.

Oeps

Ze zag er prachtig uit, maar ze was níet de enige. Al gauw ontdekte ze dat ze precies voor dezelfde outfit had gekozen als de gastvrouw van het evenement. Tja, daar stá je dan op het podium… Het enige verschil is dat de prinses de jurk draagt met een riem. Volgens kijkers heeft zij het daardoor beter aangepakt.

Gelukkig konden zowel de gastvrouw als de kroonprinses om het ietwat gênante voorval lachen.

Dat je als kroonprinses de uitreiking van een mode prijs bijwoont en dezelfde jurk aan blijkt te hebben als de gastvrouw 🙈🤦🏽♀️ #eengiller pic.twitter.com/Uplc81pqhp — Sam Hoevenaar (@SamHoevenaar) 28 oktober 2017

Bron: Nieuwsblad. Beeld: ANP