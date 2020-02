Onrustige huid? Déze theesoorten doen wonderen

Een kopje thee is niet alleen lekker om jezelf op te warmen, het kan ook nog eens van pas komen bij bepaalde huidproblemen. Maar welke theesoort helpt nu goed tegen puistjes? En welke thee kun je het beste drinken als je last hebt van een droge huid? Wij leggen het je hieronder uit!

Rooibos

Wist je dat deze cafeïnevrije thee bepaalde ingrediënten bevat die ontstekingen in je huid tegengaan? Iets wat natuurlijk goed van pas komt als je last hebt van puistjes en acne. Daarnaast helpt deze theesoort ook nog eens om rode vlekjes in je gezicht te verminderen.

Kamille

Kamillethee staat bekend als een rustgevend drankje, maar wat veel mensen niet weten is dat deze thee een wondermiddeltje is voor allerlei huidproblemen. Zo kun je er een droge huid, onzuiverheden en zelfs acne mee aanpakken. De thee werkt namelijk zuiverend. Je kunt het natuurlijk drinken, maar wat nog beter helpt is wat kamillethee laten trekken in een kommetje heet water en hierboven je gezicht gaan stomen. Als je dit 1 a 2 keer per week doet, zal je een duidelijk verschil in je huid opmerken!

Groene thee

Het is niet voor niks dat steeds meer huidproducten groene thee als ingrediënt bevatten. Met groene thee ga je namelijk UV-schade en huidveroudering tegen. Daarnaast werkt het ook nog eens ontstekingsremmend, wat dus weer fijn is als je last hebt van puistjes.

Yerba Mate

Deze theesoort is een stuk minder bekend, maar geloof ons: deze theesoort wil je zeker proberen! Yerba Mate thee zit namelijk vol met antioxidanten die huidveroudering tegengaan. Er zitten veel vitaminen in zoals vitamine B en C en belangrijke mineralen.

Bron: Monstyle. Beeld: iStock