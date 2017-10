Onthuld: déze 5 dingen zijn eigenlijk heel slecht voor je haar

Als het gaat om de verzorging van ons haar doen we eigenlijk heel veel dingen op de automatische piloot. Sommige van deze handelingen zijn eigenlijk helemaal niet goed voor je lokken. Probeer de volgende 5 dingen daarom zoveel mogelijk te vermijden.

1. Vieze borstel

Je borstel is zo’n typisch voorwerp dat je dagelijks gebruikt, maar eigenlijk niet vaak schoonmaakt. Toch is het belangrijk om dit wel regelmatig te doen. Je borstel is namelijk een echte broedplaats van bacteriën. Al het vuil dat in je haar zit komt in je borstel terecht. Maak daarom één keer per maand je borstel schoon door deze te weken in lauwwarm water met babyshampoo. En vergeet niet om elk keer na gebruik het haar uit je borstel te plukken.

2. Droogshampoo

Dat het niet goed is om dagelijks je haar te wassen, is inmiddels bekend. Veel vrouwen gebruiken daarom tegenwoordig droogshampoo om hun haar weer even een opfrisbeurt te geven. Helaas is droogshampoo niet goed voor je haar: het creëert namelijk een laagje op je hoofdhuid zodra je het product in je haar sprayt. Als je dit vaak doet krijgen je haarzakjes uiteindelijk geen zuurstof meer. Gebruik droogshampoo daarom niet te vaak.

3. Elastiekjes

Een elastiekje is hartstikke handig als je even snel je haar uit je gezicht wilt halen. Toch kun je maar beter kritisch zijn op het soort elastiekjes dat je koopt. Een elastiekje met een ijzertje erin kan namelijk je haar afbreken. Ook als je je haar te straks vastbindt breekt je haar af. Ga daarom voor stoffen elastiekjes of elastiekjes die zijn gemaakt van kunsthars (zoals Invisibobble).

4. In de weer gaan met nat haar

Nat haar is een stuk breekbaarder en fragiel. Probeer het daarom zodra je uit de douche komt zoveel mogelijk met rust te laten en het voorzichtig uit te borstelen. Ga niet hardhandig je haar droog wrijven maar probeer het te deppen met een handdoek. Voor het uitborstelen kun je het beste een kam met dikke tanden gebruiken. Zo beperk je de schade.

5. Je haar vanaf de wortels borstelen

Waarschijnlijk borstel je elke dag op de automatische piloot je haar van boven naar beneden, maar dit kun je beter niet doen. Je haar kan hierdoor namelijk makkelijk beschadigen en afbreken. Ook krijg je hierdoor sneller gespleten punten. Je kunt beter in het midden beginnen en naar de punten toe borstelen, en op het laatst pas vanaf de hoofdhuid naar beneden.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bekijk ook deze video:



Bron: Womenshealthmag. Beeld: iStock