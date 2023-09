Op déze manier hoor je jouw badjas eigenlijk dicht te knopen Beeld Getty Images/Westend61

Handig

Op déze manier hoor je jouw badjas eigenlijk dicht te knopen

Niets is lekkerder dan na een lange werkdag in je badjas kruipen. Toch lopen wij hierbij vaak tegen iets aan, namelijk een badjas die om de haverklap openvalt. Maar wat blijkt nu? De kans is groot dat dit ligt aan je knooptechniek: er blijkt namelijk een simpele truc te zijn om je badjas op een nette manier dicht te knopen.