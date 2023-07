Op déze manieren kun je je bikinilijn het beste ontharen

Wij zetten ze voor je op een rijtje.

Scheren

Als jij je bikinilijn scheert, weet je dat het best een gedoe kan zijn. Het is snel en daarom een van de populairste manieren, maar kan zorgen voor irritatie en ingegroeide haren. Daarom is het goed om te weten hoe je het beste kunt scheren. Zo is het belangrijk om te investeren in een goed mesje, je huid van tevoren te scrubben en in de juiste richting te scheren.

Waxen

Jezelf down there waxen is geen pretje, maar het is wel een handige, duurzame methode van ontharen. Als je jezelf wil laten waxen bij een salon is het goed om met een aantal dingen rekening te houden. Zo moet je geen afspraak maken tijdens of tot drie dagen voor je menstruatie. Je huid is dan erg gevoelig. Je haar mag voor de afspraak ook niet te kort zijn. Daarom raden salons aan het tot een centimeter te laten groeien.

Laseren

Je kunt je bikinilijn permanent ontharen met een laserbehandeling. Het is een financiële investering, maar dan heb je ook wat. Je mag zes weken voordat je je bikinilijn laat laseren niet epileren, harsen of waxen. Ook moet je de zon één maand voor en één maand na het laseren van je bikinilijn vermijden. Een verkleurde huid door de zon neemt namelijk te veel energie van de laser op, waardoor pigmentvlekken kunnen ontstaan.

Epileren

Epilatie is een andere methode om je bikinilijn te trimmen. Het voordeel ervan is dat de haartjes met wortel en al worden verwijderd. Je krijgt er een langere periode een gladde bikinilijn van. Epileren kan alleen erg pijnlijk zijn. Veel vrouwen krijgen na een tijdje last van ingegroeide haartjes door het epileren. Gebruik daarom een verkoelende, hydraterende spray of crème. Zo kalmeert je huid sneller en verdwijnen de rode puntjes, die ontstaan door het epileren, sneller.

Bron: AVogel