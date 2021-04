Op haar paasbest: de mooiste gele outfits van koningin Máxima

Koningin Máxima ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Bij ieder werkbezoek of publiekelijk optreden maakt ze indruk met haar stijlvolle outfits. Ze kan vele kleuren hebben, en zelfs géél staat haar goed. Daarom ter ere van Pasen: de mooiste gele looks van onze koningin op een rij.

Want Pasen of niet, ze ziet er eigenlijk áltijd op haar paasbest uit.

De kleur geel associeer je vaak met energie, zon, lente, zomer, een nieuw begin, levensplezier en geluk. Deze kleur stemt vrolijk en positief. Pasen linkt men ook aan de kleur geel, omdat het geel met het Christendom wordt geassocieerd. In dit geval staat geel voor het licht, maar ook voor afgunst en verraad zoals in het Paasverhaal verteld wordt.

De mooist gele looks van Máxima

Máxima kan de kleur geel goed hebben met haar donkerblonde haar en bruine ogen. Dat bewijst ze keer op keer met de mooiste looks in de kleur. Zoals bijvoorbeeld tijdens de naamgevingsceremonie van het baggerschip VOX Amalia op 14 december 2018 in Rotterdam.

Knalgeel kan ze goed hebben! Koningin Máxima poseerde samen met prinses Beatrix in 2018, voorafgaand aan het officiële diner voor de koning en koningin van Jordanië in Paleis Noordeinde.

Ook tijdens het bezoeken van gouverneur Akinwunmi Ambode droeg onze koningin een gele jurk. Ze bezocht hem op zijn kantoor om te praten over inclusieve financiering voor ontwikkeling op 31 oktober 2017 in Lagos, Nigeria.

Tijdens het openen van het ‘Oranje Huis’ vrouwenopvangcentrum op 30 augustus 2011 in Alkmaar koos onze koningin voor gele details. Niet alleen droeg ze een gele tas, ook droeg ze bijpassende gele schoenen bij haar donkerblauwe jurk.

In 2017 koos koningin Máxima voor okergeel, toen ze de boerderij van Xuan Toan D Lat in Vietnam bezocht in 2017. De boerderij wordt ondersteund door het Horti Dalat-programma dat boeren helpt bij de groei van hun bedrijf.

Beeld: Getty