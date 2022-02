Op naar de kapper: de ‘mixie’ is de nieuwe pixie

Dit houdt deze opvallende haarstijl in.

De mixie

De mixie is een combinatie van twee bekende haarstijlen. Beide zijn gewaagd en vallen niet bij iedereen in de smaak. Het betreft namelijk de pixie (het onwijs korte kapsel) en de mullet (de - veelal gehate - haarmat, waarbij het haar in de nek een stuk langer is dan de rest van de coupe).

Ruig, chic en veelzijdig

Josh Liu, kapper van de sterren, vertelt aan PureWow: “Het is ruig, het is chic en het is veelzijdig. Het biedt ook het beste van twee werelden: kort, piekerig haar aan de voorkant, met behoud van lengte aan de achterkant.”

Gemakkelijke coupe

En wat maakt deze coupe nou zo gewild? Dat heeft volgens de haarstylist voornamelijk te maken met het feit dat het zo gemakkelijk te dragen is. “De trendy snit maakt het gemakkelijk om de nonchalante ‘net uit bed-look’ te creëren, zonder dat je dagelijks veel styling nodig hebt.” Daarmee is het dus een ideale coupe om te dragen wanneer je een druk bestaan hebt, maar er wel stijlvol uit wilt zien.

Kappersbezoek

Ben je wel toe aan een nieuw, fris kapsel en deins je niet terug voor een retro coupe met moderne twist? Neem dan voor de zekerheid wel een foto van je kapsel mee, zodat de kapper precies weet wat je in gedachten hebt. Zoals onderstaande beelden:

Bron: PureWow