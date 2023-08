Op vakantie? Neem déze producten mee uit de buitenlandse apotheek of drogist

Deze producten haal je allemaal in Europa.

Frankrijk

Te beginnen met hét land dat – niets voor niets – wordt geroemd om zijn verzorgingsproducten: Frankrijk. Franse apotheken zijn snoepwinkels voor alle liefhebbers van skin care. Zo krijg ook jij die natuurlijke, Franse glow.

Cerave reiniger

De allereerste stap van een goede huidverzorgingsroutine bestaat natuurlijk uit het reinigen van je gezicht. De gezichtsreiniger van Cerave (ook verkrijgbaar in Italië en sinds kort in Nederland, bij Etos) is absoluut een aanrader. De reiniger is ontwikkeld met dermatologen, bevat geen parfum en komt in verschillende varianten, zoals een hydraterende cleanser, een foaming cleanser, een renewing cleanser en een soothing cleanser. Afhankelijk van jouw huidtype is sowieso wel één van deze producten voor jou geschikt.

De hydraterende cleanser is het populairst. Die is geschikt voor een normale tot droge huid, en reinigt en hydrateert je gezicht zonder het beschermlaagje ervan te verstoren. De cleanser bevat drie essentiële ceramiden en hyaluronzuur, dat bekend staat om zijn hydraterende en anti-verouderingseigenschappen.

De reiniger is vloeibaar verkrijgbaar in een grote en kleine flessen met pompje, in tubes of in vaste vorm (handig voor het reizen!)

Avène crèmes

Een goede dag- en nachtcrème zijn belangrijk. Gebruik je graag producten zonder veel poespas? Dan zijn de crèmes van het Franse merk Avène heel geschikt. Alle verzorgingsproducten van het merk worden gemaakt met thermaal water en zijn zo ontwikkeld dat ze het risico op allergische reacties verminderen. Françaises zweren erbij!

Heb je een droge tot heel droge, gevoelige huid? Dan is er de Avène hydrating cream, een rijke en hydraterende crème. Heb je een normale of gemengde gevoelige huid? Dan is de veel lichtere hydrating emulsion geschikter. Kies jouw favoriet en breng de crème aan op je gezicht, nek en decolleté. Gebruik van beide ’s ochtends de variant met SPF 30 en ’s avonds de variant zonder SPF. In déze video zie je waarom.

De crèmes zijn verkrijgbaar in tubes van 40 ml vanaf € 9,45 per stuk. In Nederland kun je dit merk trouwens bij de apotheek kopen.

SVR zonnebrandcrème

De jacht naar een goede zonnebrandcrème lijkt soms haast oneindig. Het liefst ga je voor een fijn smeerbaar exemplaar met minerale filters, waarvan je geen uitslag krijgt en dat bovendien óók nog milieuvriendelijk is. En laat die varianten nou net vaak een lelijke witte waas achterlaten...

Gelukkig verkopen ze in Franse apotheken de zonnebrandcrème van SVR, een huidverzorgingsmerk dat in laboratoria is ontwikkeld door dermatologen. De zonnebrandcrème met SPF 50+ biedt zeer hoge bescherming, heeft minerale filters, is níet vettig en laat voor de verandering géén witte waas achter. En hij is ook nog eens waterproof en is er een speciale hydraterende versie verkrijgbaar. Parisiennes zijn er dol op. Snel halen, dus.

De zonnebrandcrème van SVR komt in kleine en grote tubes. Een kleine is altijd handig voor in je tas.

La Roche Posay anthelios

Ben je nog op zoek naar een speciale zonnebrandcrème voor je gezicht? Dan is bovenstaande geschikt, maar online is ook die van het Franse huidverzorgingsmerk La Roche Posay een hit. De zogenaamde ‘anthelios’ laat geen witte waas achter en is in de zomermaanden in Franse apotheken binnen no time uitverkocht. Het proberen waard. Vanaf € 15,40 per stuk.

Bioderma micellair water

Zeg maar gedag tegen goedkoop reinigingswater vol gekke toevoegingen. Het twee-in-één micellair water van Bioderma is geliefd bij visagisten en beautybloggers en gewoon verkrijgbaar bij de Franse apotheek. Sprenkel een beetje op een watje en verwijder zo al je make-up, zowel op je gezicht als op je ogen. Het reinigingswater is zeepvrij en geschikt voor een gevoelige huid. Het komt in een grote, middel en mini-variant. Handig voor het reizen! Vanaf €9,79 per stuk.

Nuxe multipurpose dry oil

Een favoriet van Françaises is de luxueuze drie-in-één olie van het merk Nuxe. De olie is geschikt voor je gezicht, haar en lichaam. Het is een heerlijk zomerproduct om je huid én haar te hydrateren en je bruine kleurtje langer vast te houden. De olie komt ook in een ‘gouden’ variant met glans.

Parfum de grasse (ant-muggenspul)

Word je altijd helemaal lek geprikt door muggen? Dan is de Franse anti-muggenspray van Moustik’Air wat je zoekt! Deze spray ruikt superlekker – een beetje bloemig – en is heel effectief. Inslaan, dus! Een flesje van 100 ml kost € 21,00.

Anti-muggenspray van Moustik'Air Beeld Screenshot www.parfumdegrasse.com

Duitsland

DM

Ooit gehoord van de Duitse drogisterij DM? Het is werkelijk een paradijs voor alle verzorgingsproducten die je je maar kunt inbeelden, spotgoedkoop (euro’s goedkoper dan in Nederland, soms zelfs dezelfde merken) en absoluut een tripje over de grens waard. Haal hier voortaan alles wat je je maar kunt inbeelden, van douchegel, shampoos en body lotion tot scheermesjes en -schuim. Ook voor producten als pleisters en gezonde levensmiddelen als thee, proteïnerepen ontbijtgranen ben je hier aan het juiste adres. Nóg goedkoper: alles van het eigen merk Balea!

Ohropax slaapmasker

Slaap jij beter met een slaapmasker? Sla dan tijdens je vakantie in Duitsland het slaapmasker van Ohropax in. Dit zachte en comfortabele slaapmasker laat geen licht door en voorkomt dankzij het 3D-design transpireren en een vervelende druk op je oogleden en wimpers.

Bij de Duitse drogist DM (zoals hierboven beschreven) haal je dit slaapmasker voor € 10,95. Bij de Nederlandse drogist is het inmiddels ook verkrijgbaar, maar voor bijna een tientje meer!

Spanje

Nenuco agua de Colonia (tegen luizen)

Heb je een (klein)kind dat weleens hoofdluizen heeft? Dan wil je de eau de cologne van Nenuco meenemen uit Spanje. Veel Nederlanders nemen een fles mee van hun vakantie, omdat het geweldig werkt. Het middeltje met citroengeur geeft een aangenaam gevoel van frisheid en komt in flessen van verschillende groottes. Een fles van 600 ml kost € 2,95.

Tijgerbalsemspray

Nog zo’n favoriet uit de Spaanse apotheek: de Reflexspray die werkt als een soort tijgerbalsem. Dit product werkt geweldig tegen spierpijn. Inslaan, dus!

Noorwegen & Zweden

Decubal lips & dry spots balm

Reis je door Noorwegen of Zweden? Neem dan sowieso een aantal tubes van Decubal lips & dry spots Balm mee. Dit product is speciaal ontwikkeld voor de droge en gevoelige huid en een must in de wintermaanden. De zalf is vet, voedend en hydraterend, voedt je huid en ondersteunt de genezing ervan. Smeer de zalf op je lippen of andere droge delen van je lichaam, zoals je nagelriemen, ellebogen en knieën. De zalf bevat onder andere tocoferol (vitamine E), gezuiverde lanoline en bijenwas, en is parfumvrij. Een tube van 30 ml kost ongeveer € 9,00.

Decubal Lips & Dry Spots Balm via Decubal.com Beeld Screenshot www.decubal.com

Griekenland

Aftersun

Te lang in de zon gezeten? Minstens zo belangrijk als zonnebrandcrème is een goede nazorg. Daarvoor zijn er veel varianten aftersun verkrijgbaar, maar de allerbeste neem je mee uit Griekenland. De aftersun met verkoelende aloë vera van Sun Burn is verrijkt met calcium om allergieën (zelfs zonneallergie) te bestrijden en bevat 5% panthenol (vitamine B5). Ook hydrateert, verzorgt en verlicht deze crème de huid en helpt-ie de huid te herstellen naar een normaal niveau. Sla maar een paar flessen in! Een flesje kost ongeveer € 14,00 en gaat lang mee, want je hebt telkens maar een klein beetje nodig.

Sun Burn aftersun via Calostin.gr Beeld Screenshot www.calostin.gr

Verenigd Koninkrijk

Boots KSA deodorant

Breng je een bezoekje aan het Verenigd Koninkrijk? Neem dan de Lady speed stick deodorant van Boots KSA mee. Deze deo werkt lang én heel goed tegen een zweetgeur. Handig dus, voor tijdens plakkerige dagen. De stick kost ongeveer € 22,00.

Boots nr. 7 exfoliator

Op zoek naar een goede exfoliator om dode huidcellen te verwijderen? Neem van Boots dan ook de No7 total renewal micro dermabrasion exfoliator mee. Huidverzorgingsexperts stelden de formule speciaal samen voor eigen gebruik.

Deze exfoliator moet na vier keer gebruiken de celvernieuwing stimuleren en helpen tegen fijne lijntjes. Ook zou het product de huid egaliseren, waardoor-ie zijdezacht aanvoelt. Twee tubes van 75 ml per stuk kosten € 30,98.

Marks & Spencer nachtcrème

Een bezoekje aan het warenhuis Marks & Spencer mag natuurlijk niet ontbreken tijdens een tripje naar het Verenigd Koninkrijk. Neem deze Sleep & replenish ultimate sleep cream mee, een heerlijk voedende nachtcrème die droogheid, dofheid en diepe rimpels aanpakt. Eigenlijk is dit gewoon acht uur slaap in een pot! Een pot van 50 ml kost ongeveer € 26,00.

Sleep & Replenish Ultimate Sleep Cream via Marksandspencer.com Beeld Screenshot www.marksandspencer.com

Ook op latere leeftijd heeft een goede huidverzorging zin. In onderstaande video legt huidexpert Kuno uit hoe je het beste een 60+-huid verzorgt.

Bron: Harpersbazaar.com