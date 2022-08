Die saaie, zwarte pilotenbril hebben we nu wel gezien. De zonnebril met ‘opgeblazen’ montuur is de nieuwste trend.

Nieuwe zonnebrillentrend

Als je de zomer nog lang niet wil afsluiten, doe je jezelf nu een nieuwe zonnebril cadeau. Modehuis Loewe introduceerde de nieuwste trend. Zelf noemen ze de vorm van hun nieuwste bril ‘retro-futuristisch’. Hij komt in verschillende kleuren en designs. Kijk hier maar even:

Het artikel gaat verder onder de foto's.

Lookalikes

Je ziet het: hij is gemaakt voor durfals. Het dikke montuur valt behoorlijk op. Ook het prijskaartje is niet te missen. Je betaalt namelijk zo'n € 290 voor een bril van Loewe. Kan dat niet wat minder? Ja, dat kan. Goedkopere lookalikes vind je op Etsy.

Zonnebrillen worden steeds extremer

Mode-expert David Devriendt vertelt aan HLN: “Zonnebrillen worden de laatste tijd alsmaar specialer.” Hij vult aan: “Met een zonnebril maak je nu eenmaal een statement. Draag je er een, dan is dat ook het eerste dat mensen zien. Zelfs met een heel simpele outfit en een opvallende bril ben je al ‘fashion’.”

Spiegel van de maatschappij

Zonnebrillen gaan de komende tijd alleen nog maar uitgesprokener worden: “Designers zijn er dol op. Ze kunnen hun creativiteit kwijt in die speciale creaties en zullen dat dus nog wel even blijven doen. Mode, en dus ook de zonnebril, is een spiegel van de maatschappij. Hoe extremer die wordt, hoe extremer de designs zullen zijn.” Dit ‘opgeblazen’ montuurtje is dus wellicht nog maar het begin.

Je hebt natuurlijk wel een hoesje voor je zonnebril, maar toch belandt-ie vaak zonder bescherming tussen je sleutels, make-up en portemonnee in je tas. Niet handig, want dan zitten er al snel krassen op. Gelukkig kun je die met dit trucje weer verwijderen:

Bron: HLN