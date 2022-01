Op zoek naar iets anders? De panty met déze print staat iedereen

We hebben het natuurlijk over de panty met stippen, ook wel bekend als de polkadot panty.

Geschiedenis van de polkadot

De naam polkadot komt van een een stoffenpatroon dat gedragen werd tijdens de polka, een Poolse gezelschapsdans. Polkadots kun je herkennen aan de stipjes, cirkels of bolletjes van gelijke grootte. Vaak hebben ze ook nog eens een gelijke afstandsverhouding. Dit klassieke patroon is al jaren populair en is veel gebruikt door bekende modehuizen als Christian Dior, Carolina Herrara en Kate Spade.

Combineren

Je hebt polkadot jurken, pumps, jassen en dus ook polkadot panty’s. Het is een kwestie van smaak, maar de stippenpanty staat werkelijk iedereen. Het fijne is dat je eindeloos kunt combineren: een jurk of rok wordt extra feestelijk met een polkadot panty, maar het kan ook op een stoere manier worden gecombineerd met kistjes en een wollen jurk of oversized sweater.

We zetten de leukste modellen voor je op een rij:

Extra transparant

Zwart met kleine stippen

Zwart met grote stippen

Zwart met witte stippen

Zwart met zilveren glitters

Hartjes in plaats van stippen

Met een zwarte naad aan de achterkant

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Calzedonia Official (@calzedonia) op 7 Jan 2022 om 5:43 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Makeda (@glamazondiaries) op 7 Jan 2022 om 5:36 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Aylin Sengül (@aaylingk) op 7 Jan 2022 om 5:34 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Gal Gadot (@gal_gadot) op 7 Jan 2022 om 5:22 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Beauties In Lingerie & Hosiery (@tex668912) op 7 Jan 2022 om 5:21 PST

Moeite met de juiste panty kiezen? Zo doe je dat:

Bron: Viennemilano