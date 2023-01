Opgelet: hierom wil je nooit meer oude scheermesjes gebruiken

Hoe vaak je een wegwerpscheermesje gebruikt, hangt af van hoeveel mesjes het scheermes heeft en hoe groot het oppervlak is dat je scheert. Je wil het gebruik van een mesje zo lang mogelijk oprekken, maar wees altijd alert op hoe scherp een mesje nog is. Want een mesje dat eigenlijk drie scheerbeurten geleden al de kliko in had gemoeten, kan leiden tot de volgende dingen.

Meer bacteriën

Des te langer je je mesje gebruikt, des te meer bacteriën, dode huidcellen, ontharingscrème en haren zich ophopen. Uit onderzoek blijkt dat een nat scheermes met één mesje 4,9 miljoen bacteriën bevat. Brr.

Botte mesjes

Wie wil er nu nog meer tijd kwijt zijn aan scheren? Dat is precies wat er gebeurt als je scheermesjes niet op tijd vervangt. Met een oud mesje scheren kost meer tijd omdat je vaker over hetzelfde gebied moet gaan om het glad te krijgen.

Scheerbultjes

Een bot mesje dat trekt en in je huid kerft, zorgt voor irritatie rondom de haarfollikels en maakt de kans op scheerbultjes extra groot. In het beste geval zijn die bultjes een beetje pijnlijk en irritant, maar in het slechtste geval kunnen leiden ze tot veel pijn en littekens.

Risico op infecties

Een oud mesje en een geïrriteerde huid is een gevaarlijke combinatie. Dat je de wondjes niet ziet, betekent niet dat ze er niet zijn. Met een oud mesje heb je meer (microscopisch kleine) scheurtjes en bacteriën op je huid, waardoor de kans op infectie toeneemt. Die kleine beschadigingen aan de huid kunnen ook virale infecties als waterwratjes of jeukende rode bultjes veroorzaken.

Kortom: bij twijfel, gewoon een nieuw scheermesje pakken.

Bron: Netdoctor. Beeld: iStock