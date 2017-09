Dit is dé oplossing tegen pijnlijke voeten door hakken (en het werkt écht!)

Dit is zo’n trucje waarvan je zou willen dat je het jáááren geleden al had ontdekt.

Mochten jullie denken, ja ja dat is te mooi om waar te zijn. We hebben het trucje getest en het werkt écht. Het is niet zo dat je hoge hakken ineens als pantoffeltjes lopen, maar de pijn is zeker een stuk minder.

Pleistertape

“HOE?”, is nu natuurlijk de grote vraag. Door je derde en vierde teen (vanaf je grote teen) aan elkaar te binden met een stukje Leukoplast (of andere pleistertape) ontlast je de zenuw die voor de pijn in je voeten zorgt. Het resultaat: uren geen pijn! Het is echt zo simpel.

BEKIJK OOK: Zo voorkom je een slippertje op je (nieuwe) hakken.



De mooiste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock.