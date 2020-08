Koud kunstje: deze 5 opsteekkapsels zijn hittegolf-proof

Een lange bos haar is prachtig, maar niet praktisch tijdens tropische temperaturen. Je krijgt het sneller warm en je kunt ongelooflijk gaan zweten op je hoofd. Geen paniek, je hoeft niet gelijk de schaar in je lange lokken te zetten. Wij tippen de fijnste opsteekkapsels.

Messy bun

De rommelige knot wordt ook wel een messy bun genoemd. Je draagt hierbij je haar in een rommelig knotje waar hier en daar een paar plukjes uitsteken. Onder andere Meghan Markle is groot fan van deze haarstijl. Eerder schreven wij hoe je jouw haar net zo opsteekt als Meghan.

Vlechtwerk

Met vlechten kun je alle kanten op. Je kunt gaan voor een klassieke vlecht, een opvallende visgraat, maar je kunt ook je haar opsteken en vlechtjes maken. Dit kapsel wordt vaak gekozen op bruiloften, maar je kunt het ook heel casual houden.

Strakke knot

Een strakke knot is klassiek, lekker simpel en vraagt niet te veel tijd. Haal een borstel door je haar en maak een lage, strakke knot. Je kunt er eventueel met haarproducten voor zorgen dat je kapsel de hele dag blijft zitten.

Met een sjaaltje

Een trend die we veel zien deze zomer is een sjaaltje in het haar. Hiermee kun je ook makkelijk je haar opsteken. Dit ziet er leuk uit en beschermt je hoofdhuid tegen de zon. Onze modevlogger Liselotte laat in deze video zien hoe je van een sjaaltje een haaraccessoire maakt.

Met een haarband

Geef je look een zomerse boost met een kleurrijke haarband. Combineer ‘m met een rommelige knot of een vlecht. Ook handig: dit is de ideale tool om een bad hairday te verbergen.

