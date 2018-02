Optische illusie van meisje in trainingsbroek gaat het internet over

Als je een foto plaatst van je nieuwe trainingsbroek met strepen dan verwacht je niet gauw dat deze wereldwijd besproken wordt.

Zo overkwam het Twittergebruiker Marisol. Ze postte een foto van haar trainingsbroek die een lange streep heeft aan de zijkant.

Twee keer

Bij de foto schreef ze heel onschuldig: “Ik combineer verticale met horizontale strepen”. Maar een andere kijker wees haar erop dat het nét lijkt alsof je haar beide benen ziet. Die dus extreem dun zijn, in dat geval. Natuurlijk zie je maar één been dat wordt verdeeld door de streep op het kledingstuk. Inmiddels is de foto al meer dan 43.000 keer geliket op Twitter en hebben duizenden mensen het erover. Want als je eenmaal die twee dunne beentjes ziet, dan kun je er gewoon níet meer anders naar kijken…

yea i just combined vertical and horizontal stripes pic.twitter.com/YxizoRBERl — marisol (@milanoysl) 24 februari 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Grazia. Beeld: Twitter