Deze opvallende lentejas is nu al een grote hit op social media

Over een paar weken mag die winterjas alweer naar zolder en halen we de lentegarderobe van stal. Nog op zoek naar een leuke lentejas? Deze hippe jas is nu al een grote hit op Instagram.

De Britse winkel Topshop weet elk seizoen wel weer een item te ontwerpen dat razend populair is op social media. Deze lente is dat niet anders. Een lange jas van lakleer met de naam ‘reptile coat’ duikt namelijk op Instagram veelvuldig op.