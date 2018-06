Déze opvallende oorbellen uit de jaren 90 hangen nu gewoon weer in de winkels

Trends komen en gaan en zelfs de trends die je had verwacht nooit meer te zien, komen op een gegeven moment terug. Broeken, rokken en ook oorbellen die je allang weg hebt gegooid, hangen nu opeens weer in de winkels.

Droeg jij vroeger bananen en andere fruitsoorten in je oren? Dan hopen we dat je deze sieraden nog hebt, want dit komt weer helemaal terug. Ananas, citroen en aardbei: het blijft deze keer niet bij bananen. En zeg nou zelf, dat maakt een basic outfit toch ook veel leuker?

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.