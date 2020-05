Deze opvallende tweekleurige haartrend is terug van weggeweest

De tweekleurige rogue haartrend uit de jaren 90 is terug. En dat is goed nieuws! Er is namelijk geen beter moment om zo’n opvallende haartrend uit te proberen, dan in tijden van zelfisolatie.

Je hebt misschien meer tijd dan ooit om met haarverf te experimenten, mocht het tegenvallen dan ziet toch haast niemand het, en bovendien: het zou toch fijn zijn om deze sombere situatie voor zover dat mogelijk is, een beetje op te fleuren met een leuk, nieuw kapsel?